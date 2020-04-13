شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التخصيص القابضة (KPPC) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق منخفضا عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 40 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 42٫90 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 43 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 35 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.0 بينما مستوى المقاومة هو 41.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط