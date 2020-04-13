شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (KFIC) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث أنهى تداولات امس الأحد عند مستوى 40٫30 فلس، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يشير الى إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم الهام عند 35 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 45 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.8 بينما مستوى المقاومة هو 41.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط