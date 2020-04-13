شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية العقارية (NRE) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 63 فلس، حيث أنهى بذلك السهم تداولاته منخفضا عند مستوى 61٫50 فلس امس الاحد، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 55 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 65 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 59 بينما مستوى المقاومة هو 63 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط