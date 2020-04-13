شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره في الأجل القصير كما اشرنا فشي تقريرنا الأخير نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 74٫90 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك مستوى الدعما لسابق عند 78 فلس، وبالتزامن مع استمرار الاداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 60 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 85 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 73.7 بينما مستوى المقاومة هو 77.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط