شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمنتزهات (MUNTAZAHAT) تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث أنهى تداولات امس الأحد منخفضا عند مستوى 41٫60 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم في ثمان سنوات، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 42 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 35 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 45 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.5 بينما مستوى المقاومة هو 42.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط