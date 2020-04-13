شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ)يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 162 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 154 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم لأعلى لمستويات قد تصل الى 170 فلس كمستوى أول ثم 183 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 154 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 161 بينما مستوى المقاومة هو 165 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد