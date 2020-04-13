شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0٫255 ريال، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 0٫29 ريال، والذي يعد الهدف السعري الذي اشرنا اليه سابقا، كما نلاحظ استمرار تدني كميات التداول، لذلك نتوقع ان يشهد السهم خلال الأيام القادمة انخفاضا لمستوى الدعم 0٫21 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫29 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.25 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط