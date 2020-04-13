شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 1٫213 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 1٫30 ريال، وهو الهدف السعري الذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير،كما يقابل هذا المستوى ما نسبته 38٫2% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من نوفمبر من العام الماضي حتى بداية الشهر الحالي، لذلك نتوقع ان يبدا السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫95 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.18 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.24 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط