شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقلص خسائر الخميس -تحليل صباحي- 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح المؤشر في الارتفاع خلال جلسة امس الأحد حيث اغلق عند مستوى 4984 نقطة، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 5000 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم الهام عند 4500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4,917 وبين مستوى المقاومة هو 5,054 نقطة