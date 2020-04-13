شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقترب من دعم هام -تحليل صباحي- 13-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر في اولى جلسات الآسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 8896 نقطة، وهو أدني مستوى له خلال الجلسة مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 8800 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأعلى مرة أخرى لمستوى المقاومة 9600 نقطة كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 8700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,826 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,968 نقطة