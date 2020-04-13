شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى أسيوط": لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن بين عمالتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن الجمعية لم تسجل أية حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين العمالة فى المصانع حتى الآن، بفضل الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية العمالة وضمان استمرار عجلة الإنتاج بلا توقف.

وقال على حمزة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الجمعية شكلت لجنة لإدارة الأزمة وتم الأتفاق بين كافة أعضاء الجمعية من أصحاب المصانع على الالتزام بصرف كافة المستحقات الخاصة بالعمال بالكامل، وحتى العمالة التي فضلت البقاء بالمنازل ستحصل على مرتباتها بالكامل، حرصا على توفير دخول العمال في تلك الفترة الاستثنائية.

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وأوضح رئيس جمعية مستثمرى أسيوط أن الجمعية وضعت نظاما يسمح باستمرار عمل المصانع ذات الأهمية الإستراتيجية في الصعيد، وعلى راسها مصانع المنتجات الغذائية من أجل ضمان توفير الامدادات اللازمة لمحافظات الصعيد التي تعتمد على المصانع العاملة في الوجه القبلي.

ويعمل في المنطقة الصناعية فى أسيوط ما لا يقل عن نحو 20٪ من إجمالى المصانع في أسيوط في القطاع الغذائي والتصنيع الغذائي، وتعتمد عليها محافظات الصعيد في التوريد للمحافظات القريبة منها مثل سوهاج وقنا.