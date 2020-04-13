شكرا لقرائتكم خبر عن «إنجاز» يقدم الحوالات المالية الدولية مجانا عبر القنوات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
وحثّ بنك البلاد عملاءه الكرام على استخدام القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك، وهي «تطبيق إنجاز - تطبيق البلاد للأجهزة الذكية – البلاد نت»، والاستفادة من خدمة الحوالات الدولية المجانية تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتمثلة بالبقاء في المنازل، والحفاظ على صحتهم.
الجدير بالذكر أن بنك البلاد قام بعمل إجراءات احترازية ووقائية تتمثل بتعقيم جميع فروع البلاد، ومراكز إنجاز، وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة لتوفير المواد الطبية في فروع البلاد، ومراكز إنجاز، وقياس درجة الحرارة، والمعقمات والكمامات والقفازات، كما قام البنك بإطلاق العديد من الحملات التوعوية الخارجية والداخلية، وذلك تعزيزًا للإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وحرصًا على سلامة العملاء الكرام، ولسفراء وسفيرات البلاد، ولضمان استمرارية العمل.
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