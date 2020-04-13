شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا 2 % والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضاً 140.50 نقطة بنسبة تراجع نحو 2 % ليقفل عند مستوى 6865.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 190 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض في الشركات ما بين 8.57% و6.68%.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» تعاملات أمس منخفضاً 204.16 نقطة ليقفل عند مستوى 6082.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1051 صفقة.

وشهدت الجلسة تراجعًا لأغلب الأسهم فيما شهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.