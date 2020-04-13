شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو «وول ستريت» يترقبون انطلاق موسم النتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

تسلط نتائج البنوك الكبيرة وشركات الرعاية الصحية في وول ستريت هذا الأسبوع الضوء على مدى تأثير عمليات الإغلاق الاقتصادي في الأسابيع الأولى من تفشي فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19)،على أرباح الشركات والصورة العامة للاقتصاد وقوة العمل وحتى على المستهلكين الأمريكيين.

ويتلقى السوق في باكورة موسم أرباح الشركات نتائج «جي بي مورجان» و«ويلز فارجو» في قطاع البنوك و«جونسون أند جونسون» في قطاع التجزئة، بينما تبدو قوى السوق راغبة في تجاهل كل الأخبار السيئة التي تأتي من هذا الجانب ولو في الوقت الحالي على الأقل.

ويتوقع المحللون ألا تتضمن تقارير الشركات معلومات إرشادية حول توجهاتها لبقية العام؛ نظراً لضبابية الصورة التي فرضها تفشي الوباء، وإلى أي مدى يمكن أن تطول الإغلاقات.

وشهدت المؤشرات، الأسبوع الماضي، أداء فائقاً منحها زيادات بنسبة فاقت عشرة في المئة في ظل بشائر حول السيطرة على مسار الوباء والإعلان عن 2.3 تريليون دولار؛ لدعم الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة.

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وإلى جانب نتائج الشركات يتابع المستثمرون هذا الأسبوع تقارير اقتصادية مهمة على رأسها تقرير مبيعات التجزئة لشهر مارس/آذار؛ بعد أن تسبب الفيروس في إغلاق عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية على جناح السرعة. وتسببت الإغلاقات عموماً في تراجع حاد في مبيعات السيارات والبنزين، وهو ما دفع بالمحللين إلى توقع تراجع في مبيعات التجزئة بنسبة 7% خلال شهر مارس.

وكانت توقعات المحللين في فبراير/شباط تتحدث عن ارتفاع في أرباح الشركات للربع الأول؛ لكن تلك التوقعات تبدلت جذرياً؛ حيث أشارت «ريفينيتيف» إلى تراجع في معدلات أرباح الفصل الأول يتجاوز 8%. أما فيما يتعلق بتوقعات أرباح الفصل الثاني فتشير التوقعات إلى تراجع بنسبة 20% مترافقة مع هبوط في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 30%.

وتقدم تقارير طلبات إعانات البطالة جزءاً من الصورة العامة للاقتصاد الذي فقد 17 مليون وظيفة حتى الآن مع توقعات بالمزيد في تقرير هذا الأسبوع.

وقال آرت هوجان المحلل الاستراتيجي في مجموعة «يو بي إس»، إن نتائج البنوك هذا الأسبوع خاصة «جي بي مورجان»، تكشف بعضاً من آليات تنفيذ برامج الدعم المالي وتوزيعه على الشركات، وهو الأمر الذي لايزال يسبب الإرباك في الأوساط الإدارية والتنفيذية. وتوقعت أوساط القطاع المالي أن تتراجع أرباح البنوك في الفصل الأول 13.7%، مقارنة مع 7.8% لشركات الاتصالات و1.6% لشركات الرعاية الصحية.

أما نتائج شركة «جونسون أند جونسون» فسوف تسلط الضوء على أداء قطاع التجزئة ونتائج بعض شركاته المتوقعة، خاصة تلك التي بدأت في إنتاج مستلزمات دوائية ومعدات طبية خفيفة؛ لمعالجة المصابين ومنها شركة «أبوت لابس».

ووسط هذا الجو المملوء بالتوقعات والحذر تتابع قوى السوق أيضاً جهود الشركات الخاصة بخفض التكاليف وضغط النفقات ومدى تأثيرها وجدواها في تخفيف أعباء الكارثة. كما تتابع برامج الشركات الخاصة بإعادة شراء الأسهم وهو التوجه الذي تراجع كلياً بعد تفشي الوباء؛ حيث أشار تقرير «يو بي إس» لإدارة الثروات إلى توقف 51% من الشركات الأنشط في إعادة شراء الأسهم لعام 2019، عن الشراء نهائياً حتى الآن.