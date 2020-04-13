متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت الجمعية العمومية لشركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بإجمالي 18.15 مليون سهم عن 2019. وانتخب مجلس إدارة الشركة سالم عبدالله الحوسني رئيساً للمجلس وأحمد سلطان عيسى الجابر نائباً له.

أعلنت شركة «الشارقة للتأمين» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي كان مقرراً أول أمس السبت لعدم اكتمال النصاب القانوني على أن يعقد الاجتماع الجديد 18 إبريل الجاري.

أعلنت شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» عن تحقيقها خسائر متراكمة بنحو 54.48 مليون درهم تعادل 36.3% من رأس المال، مشيرة إلى أن الخسائر ترجع إلى عام 2011 بسبب الخسارة التشغيلية الناتجة عن أعمال التأمين بحوالي 7.4 مليون درهم وخسارة القيمة العادلة للاستثمارات البالغة 47 مليون درهم نتيجة للتقلبات في الأسواق المالية، فيما قامت الشركة بتعديل خطة العمل للعام الحالي ومن المتوقع أن تحقق أرباحاً من عمليات التكافل المستقبلية.

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دعا مجلس إدارة شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي، والذي سيعقد إلكترونياً 30 إبريل الجاري، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيعقد الاجتماع الثاني يوم 7 مايو 2020.

أعلنت شركة «يونيكاي للأغذية»، قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارتها، وهم: مانع الملا، عبدالله الزعابي، ماجد جلفار، أسامة صديقي، مشعل موسى، عادل آل علي، سالم العويس، وجواهر المهيري. وأكدت الشركة، أنه سيتم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، في الجمعية العمومية التي ستعقد إلكترونياً في 23 إبريل الجاري.

بدأ سوق دبي المالي التداول على أسهم مجموعة «جي إف إتش المالية»، من دون الحق في الأرباح منذ جلسة تداولات، أمس الأحد.