«اقتصادية عجمان» تعرّف بتطوير الأعمال في الأزمات

يُنظّم «برنامج تعزيز» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لمنتسبيه من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان «تطوير الأعمال في ظل الأزمات»، يوم 15 إبريل/ نيسان 2020 عبر منصّة مايكروسوفت تيم، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، وستتناول الدورة موضوع جائحة كورونا والأعمال، ومهارات رائد العمل الناجح، إضافة إلى عوامل تطوير المشاريع خلال الأزمات، في سبيل مساعدة روّاد الأعمال في التغلّب على التحديات التي تواجههم.

وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال: نتفهّم ونعي التحديات التي تمر بها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة فيروس كورونا التي يشهدها العالم، ونسعى لدعم أصحاب هذه المشاريع لاجتياح هذه الأزمة وغيرها من الأزمات بنجاح، والنهوض بمشاريعهم لمستويات ريادية، ونعتمد على تنظيم الدورات التدريبية مع الخبراء في المجال، وإتاحتها مجّاناً لتأهيلهم وصقل مهاراتهم لضمان استمرارية أعمالهم بنجاح، كما نقدّم لهم النصائح والإرشادات عبر مختلف القنوات بصورة مستمرة بهدف توعيتهم بكيفية إدارة أعمالهم أثناء الأزمات.

وقالت عائشة كاجور، مدير قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: ندعو أعضاء برنامج تعزيز الراغبين في التسجيل في دورة تطوير الأعمال في ظل الأزمات التي يُقدّمها الدكتور عبدالله العوضي، خبير مالي ومستشار ريادة الأعمال.