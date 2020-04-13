«وعد كيا» يمدد فترة الضمان لمركباتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت شركة كيا موتورز برنامج تمديد الضمان العالمي لسياراتها تحت اسم «وعد كيا»، بهدف توفير الدعم لعملائها الذين قد تكون تحركاتهم محدودة بسبب تفشي مرض كورونا.

ويغطي البرنامج 142 دولة وجميع المركبات المشمولة بالضمانات الأصلية التي تنتهي خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 30 أبريل 2020، وبموجبه سيتم تمديد الضمان لجميع المركبات المؤهلة حتى 30 يونيو 2020. وتفيد مصادر الشركة بأن ما يزيد على 500 ألف عميل حول العالم سيستفيدون من هذا البرنامج.

وعلى ضوء قيام العديد من الدول والشركات باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة المرض، يهدف برنامج «وعد كيا» لمساعدة العملاء الذين قد يحول الظرف الراهن دون وصولهم إلى الورش. ومن شأن البرنامج أيضا أن يساعد العملاء غير القادرين على إحضار سياراتهم للصيانة المجانية أو المدفوعة مسبقًا، ضمن حزمة خدمة كيا خلال برنامج التعقيم الوطني في الإمارات.