خفض رواتب «طيران آسيا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إير آسيا»: إن مؤسسي شركة الطيران الماليزية لن يتقاضوا رواتبهم، وإن العاملين وافقوا على حسم يصل إلى 75% من الأجور. وقال توني فرنانديز على إنستجرام: إنه ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي قمر الدين ميرانون: «لن يتقاضيا راتباً في هذه الفترة»، في حين أن العاملين من شتى أقسام الشركة «وافقوا على تخفيضات مؤقتة للأجور تراوحت بين 15 و75 في المئة، بناء على الأقدمية، لتقاسم تأثير هذا الأمر في أعمالنا».

ولم تسرح الشركة أياً من موظفيها. (رويترز)