شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين لا توجد بيانات الثلاثاء 06:00تقرير الجمعية الوطنية للشركات المستقلة 08:30 تقرير مؤشر أسعار الواردات الأربعاء 08:30 تقرير مبيعات التجزئة لشهر مارس 08:30 تقرير إمباير ستيت حول القطاع الصناعي 09:15 تقرير الإنتاج الصناعي Advertisements 10:00 تقرير مخزونات الشركات 10:00 تقرير الجمعية الوطنية لمقاولي البيوت الخميس 08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة 08:30 تقرير أذونات البيوت الجديدة 08:30 تقرير بنك فيلادلفيا حول الاقتصاد 08:30 تقرير قيادات الأعمال الجمعة لا توجد بيانات ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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