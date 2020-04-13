شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تأمل استئناف المفاوضات مع أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت صحيفة جلوبال تايمز عن كوي تيانكاي سفير الصين لدى الولايات المتحدة قوله: إن بكين ما زالت تنفذ المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين ولكنه أبدى أمله أن يتمكن البلدان من التعاون لتقييم الوضع المتغير وتنسيق استجابتهما. وقال «نأمل أيضاً أن تتمكن الفرق الاقتصادية للبلدين من الجلوس معاً أو عقد مؤتمر عبر الفيديو لتقييم الوضع المتغير وتنسيق استجابتنا». (رويترز)

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