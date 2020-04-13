محافظ «المركزي» يجتمع برؤساء البنوك ويحثّهم على إيصال الدّعم للشركات والأفراد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حثّ المصرف المركزي البنوك على دعم شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19، جاء ذلك خلال أول اجتماع عقده محافظ المصرف المركزي الجديد مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في دولة الإمارات لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

وبموجب صلاحية المصرف المركزي القانونية في المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي لدولة الإمارات، عقد عبدالحميد سعيد، محافظ المركزي اجتماعه الأول مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، من أجل التأكيد على الأهمية النظامية الناتجة عن توفير الدعم لكل من الشركات الخاصة والأفراد المتأثرين بوباء «كوفيد-19» في اطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

وخلال الاجتماع، أشاد الرؤساء التنفيذيين بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها المصرف المركزي خلال فترة وجيزة ورحبوا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف المركزي لدعم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني من تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، وعبّروا عن استعدادهم للمشاركة في خطة الدعم.

علاوةً على ذلك، أكّد الرؤساء التنفيذيين للمصرف المركزي قرارهم بمنح عملائهم فرصة الاستفادة من خطة الدعم.

التزام البنوك

كما، ناقش محافظ المصرف المركزي بشكل مفصل الإجراءات الجاري تنفيذها بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، مشدداً على مدى أهمية التزام البنوك بالقيام بدورها من خلال الاستفادة بأفضل شكل ممكن من الخطة والمرونة التي توفّرها لدعم الشركات والأفراد والاقتصاد بشكل عام.

وقد عرض بعض الرؤساء التنفيذيين تفاصيل آخر مستجدات تطبيق خطة الدعم حتى تاريخه لمساندة العملاء من الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة المتأثرين بوباء كوفيد-19.

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10 مليارات درهم

وبحسب، بيان لـ«المركزي»، فمنذ إطلاق «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة» في 14 مارس/ آذار 2020، تم تقديم مبلغ إجمالي قدره 10 مليارات درهم في شكل تسهيلات تمويل بتكلفة صفرية، وما يزيد عن 61 مليار درهم في شكل تخفيضات في الاحتياطي النقدي الالزامي، سيتم استخدامها بصورة مباشرة لفائدة الشركات والمستهلكين الذين تأثروا سلباً بتداعيات «كوفيد-19».

وقال بيان «المركزي» الذي صدر في وقت متأخر من اليوم الأحد: «يشجّع المصرف المركزي مجالس إدارات والإدارات التنفيذية في ابنوك للإسراع بتأكيد تطبيقها لتدابير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة. وسيتم التواصل مع البنوك خلال الأيام المقبلة لتقديم المشورة بشأن كيفية التخطيط لخدمة أهداف الخطة ومساعدة عملائها على التعامل مع تداعيات وباء كوفيد-19.»

عمق مشاركة البنوك

وأوضح المحافظ أن اتساع وعمق مشاركة البنوك في الخطة هو عامل محوري من عوامل نجاحها، وقال: «يسعدنا أن نرى البنوك العاملة في الدولة تستفيد من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتلبية احتياجات السيولة لعملائها، في الوقت الذي نسعى فيه إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية لمواجهة تداعيات الوباء على كل من الشركات والأفراد».

وأضاف: «وبناءً على ذلك، أنا على ثقة من أنّ الخطة سوف تكون بمثابة الحافز لتعزيز النشاط الاقتصادي والحدّ من المخاطر المالية بفعالية عالية، وضمان جهوزية الشركات لفترة ما بعد وباء كوفيد-19. وأودّ أن أشكر البنوك المشاركة على تعاونها وتجاوبها السريع والفعّال لدعم العملاء خلال هذه الفترة الاستثنائية».

وختم سعيد بقوله: «نحث البنوك والمؤسسات المالية على العمل بما يتوافق مع مصالح الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة. وفي السياق ذاته، نطلب من البنوك التي لم تؤكد بعد مشاركتها في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن، من أجل حماية اقتصادنا».