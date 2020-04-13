شكرا لقرائتكم خبر عن الصايغ ووزير الاقتصاد البلغاري يبحثان علاقات التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



وقدم كارانيكولوف خلال اللقاء الذي عقد بمطار أبوظبي الدولي تحياته لقيادة دولة الإمارات وشعبها بالنيابة عن دولة بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا مؤكدا حرص بلاده على تعميق تعاونها مع دولة الإمارات في هذا الشأن.

وبحث الجانبان سبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا وأكدا أهمية العمل المشترك من أجل الحد من انتشاره.

من جهته قال الصايغ: "إن دولة الإمارات تثمن علاقة الصداقة التي تربطها ببلغاريا و نحن نعمل معا على تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي للوباء في جميع أنحاء العالم " .. وأضاف: " أن مثل هذه الشراكات ضرورية لدعم التعاون و التنسيق بين البلدين لمكافحة هذا الوباء والتغلب عليه". متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، إميل كارانيكولوف، وزير الاقتصاد البلغاري وناقشا التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وبلغاريا في ضوء التحديات التي يواجهها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقدم كارانيكولوف خلال اللقاء الذي عقد بمطار أبوظبي الدولي تحياته لقيادة دولة الإمارات وشعبها بالنيابة عن دولة بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا مؤكدا حرص بلاده على تعميق تعاونها مع دولة الإمارات في هذا الشأن.وبحث الجانبان سبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا وأكدا أهمية العمل المشترك من أجل الحد من انتشاره.من جهته قال الصايغ: "إن دولة الإمارات تثمن علاقة الصداقة التي تربطها ببلغاريا و نحن نعمل معا على تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي للوباء في جميع أنحاء العالم " .. وأضاف: " أن مثل هذه الشراكات ضرورية لدعم التعاون و التنسيق بين البلدين لمكافحة هذا الوباء والتغلب عليه". وام

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