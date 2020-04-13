شكرا لقرائتكم خبر عن الغرير: دعم «المركزي» الأعلى خليجياً ويكفي 4 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير، أن وضع القطاع المصرفي جيد، وحزمة الدعم التي وفرها المركزي لمساعدة البنوك على دعم العملاء المتضررين من «كورونا» كافية لتغطية متطلبات التوسع في الإقراض لأكثر من 4 إلى 5 سنوات، وقال إن «المركزي» أبدى استعداده لزيادة الدعم إذا تطلب الأمر.

وقال الغرير خلال مؤتمر صحفي عن بعد، اليوم الأحد، إننا نمر اليوم بمرحلة استثنائية، لكن دول العالم كله تمر بهذا الوضع غير المسبوق، والقيادة الرشيدة للدولة، حرصت على مواجهة الوضع منذ البداية بتدابير استباقية فعملت بجهد وسرعة لاحتواء الوضع الصحي وبدأت اليوم تركز على دعم الاقتصاد، ومن هنا جاءت حزمة الدعم التي وفرها مصرف الإمارات المركزي بعد مفاوضات مطولة مع البنوك للتعرف إلى أفضل السبل الممكنة للدعم وأنسبها.

205 مليارات

ووجه الشكر لمحافظ «المركزي» على الحزمة الشاملة لدعم الاقتصاد قائلاً إن خطة الدعم التي اعتمدها المصرف المركزي في الدولة هي الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون والعالم العربي، وهي أكثر من كافية لتغطية متطلبات الدعم؛ حيث تتضمن تحرير سيولة مصرفية تصل إلى 205 مليارات درهم، الرقم الذي يوازي متطلبات التوسع في الإقراض لفترة تصل إلى ما يزيد على 4 إلى 5 سنوات قادمة للقطاع المصرفي.

تريليون درهم

أوضح الغرير، أن حجم الإقراض الحالي الموجه للأفراد والقطاع الخاص يصل إلى تريليون درهم، ما يبرز ضخامة حجم الدعم الذي قدمه المركزي والذي يكفي لتمويل توسع البنوك في الإقراض لما لا يقل عن 4 سنوات، خاصة أنه من غير المتوقع أن تشهد البنوك مستوى نمو في السنوات المقبلة موازي لما شهدته على مدى السنوات الماضية.

ولفت الغرير إلى أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق القطاع الذي عليه الاستفادة وبفاعلية من الدعم الذي يصل إجماليه إلى 256 مليار دولار، مع أخذ التمويل صفري الفائدة الذي وفره «المركزي» لدعم الجهات المتضررة من انتشار الفيروس، وقيمته 50 مليار درهم.

العمل المشترك

قال الغرير، إن الحكومة لن تنقذ الشركات جميعها ولن تسدد البنوك فاتورة التوسعات وحدها فالعمل مشترك والتعاون ضروري لإعادة تدوير عجلة النمو الاقتصادي بعد انقضاء الأزمة.

وأضاف: «لا نحتاج المزيد من الدعم اليوم ما لدينا جيد وإذا ما تحسنت الأمور سنعيد الأموال إلى المصرف المركزي. أما إذا تدهورت الأمور فستكون هناك قرارات مختلفة. ما من شك هناك في وجود أدوات كافية لدعم الاقتصاد مثل تقديم ضمانات حكومية على تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة أو إعادة شراء الدين الحكومي لضخ مزيد من السيولة». لكنه قال إن البنوك في الوقت الحالي مكتفية بما تم تقديمه من دعم سخي.

وقال: دعنا نستخدم ما لدينا اليوم وبعدها يمكن أن تعود الحكومة لبحث المزيد إذا احتاج الأمر، إن التحدي الحقيقي الذي يمكن أن نواجه في المرحلة القادمة هو تراجع الطلب، فالحكومة لا يمكنها مثلاً أن تفرض على أحد شراء سيارة جديدة أو اتخاذ قرارات الإنفاق، الأمر يتطلب عودة راحة البال ليعود النمو وتدور العجلة من جديد.

سيولة خارجية

وحول مدى الحاجة للحصول على سيولة خارجية أو الاستفادة من خطوط المبادلة التي طرحها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو برنامجه لاستبدال سندات الخزانة الأمريكية المودعة لديه بدولارات في المرحلة المقبلة، قال الغرير إن السيولة المحلية أكثر من كافية في الوقت الحاضر ولا حاجة إلى سيولة خارجية. لكن العمل المصرفي العالمي مترابط ولا يمكن الاعتماد فقط على التعاملات داخل الدولة ولا يمنع الأمر أن تتم الاستفادة من فرص التمويل المتاحة في مرحلة لاحقة.

وأكد أن الفترة الماضية، شهدت مباحثات مطولة بين البنوك و«المركزي» حول تفاصيل الحزمة وشروطها وتمت الإجابة عن كافة التساؤلات من قبل البنوك وتوضحت الأمور، وقد بدأ «المركزي» فتح نافذة الريبو للتمويل الصفري التي من المقرر أن يتم فتحها يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتوقع الغرير أن تسحب البنوك حزمة التمويل بالفائدة الصفرية اعتباراً من الأسبوع المقبل، ولفت إلى أن التمويل سوف يتم توفيره للبنوك بالنسبة والتناسب وعلى أساس ودائع البنوك.

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احتياجات العملاء

أكد عبد العزيز الغرير، أن قيمة الدعم وهي 50 مليار درهم سوف توجه للقطاعات المتأثرة. وعلى البنوك التواصل مع العملاء للتعرف إلى متطلبات الدعم الذي يحتاجون إليه؛ حيث إن الدعم الذي يقدمه «المركزي» وتوفره البنوك هو ليس هبة وإنما هو قروض بشروط يفرضها المصرف المركزي وعلى البنوك أن تتأكد من الصحة المالية للعميل، الذي يتعين عليه بدوره أن يتخذ قرارات احترازية لصيانة استقرار أوضاعه كأن يقلص التوسعات ويتخلى عن مشاريعه الخيالية السابقة، وأن يقلص التكاليف ويحرص على تعديل أوضاعه بما يكفل استمرارية عمله.

وأضاف: البنوك مطالبة بإعادة الأموال للمصرف المركزي في نهاية المطاف، وهي بالتالي لن تدعم العميل الذي لن ينجح في اتخاذ التدابير وأخذ القرارات المناسبة لصيانة استقرار أعماله والمحافظة عليها.

القروض المتعثرة

وفي رده على سؤال حول نوعية أصول المصارف والمخاوف من ارتفاع في نسب القروض المتعثرة، قال الغرير: إن المركزي يشرف بفاعلية على البنوك وهي ربما ترفع مخصصاتها في المرحلة المقبلة على التزامات الشركات من نصف إلى 1% من إجمالي القروض تحسباً لارتفاع القروض المتعثرة. ولفت إلى أن وجود نسبة من القروض المتعثرة هو أمر طبيعي تواجهه المصارف، لكن سيولة بنوك الإمارات كافية فهي كانت تسمن نفسها وتعزز أوضاعها المالية دوماً ما يجعلها اليوم قادرة على مواجهة الجفاف إذا ما تطلب الأمر.

وأكد استقرار وضع القطاع المصرفي قائلاً: إن حجم الودائع لم يتراجع في القطاع فهو يتنقل من مؤسسة لأخرى، لكن لم نشهد خروج ودائع من القطاع. واستبعد أن تكون هناك تغييرات في شروط القروض الممنوحة للعملاء الجدد في المرحلة المقبلة.

دعم من فقدوا أعمالهم

وحول تقديم الدعم للأفراد قال الغرير إن الدعم سوف يقدم بالدرجة الأولى وفي الأساس للأفراد الذين فقدوا أعمالهم، أما من بقي في عمله فهو ليس بحاجة إلى دعم. وقال إن الأشخاص الذي فقدوا مورد دخلهم بشكل مؤقت بمنحهم إجازات طويلة غير مدفوعة سيتم النظر في أمرهم على أساس كل حالة بحالتها، مع إمكانية توفير الدعم بتأجيل الدفعات المستحقة إذا تطلب الأمر.

وقال إن المرحلة استثنائية وعلى الكل القبول بالتنازل عن بعض المتطلبات لدعم النمو الاقتصادي وصيانة الاستقرار بما يصب في صالح الجميع. وطالب جميع الشركات بالتعامل بوضوح وشفافية مع البنوك ليمكنها تقديم الدعم الصحيح بما يعزز النمو الاقتصادي بصفة عامة، لافتاً إلى أن أموال الدعم لا بد وأن تعود للبنوك والمركزي في نهاية المطاف، ما يتطلب تعاوناً حقيقياً وشفافاً من كافة الأطراف.

العمالة كنز وطني

أكد الغرير، أن كل البنوك اليوم توجه موظفيها للتواصل مع العملاء الحاليين الذين ستكون لهم الأولوية خلال الأشهر القادمة. وأكد من جهة ثانية أن العمالة التي يتم الاستغناء عنها في هذه المرحلة تعد كنزاً وطنياً يجب الحفاظ عليه، خاصة أنه من المتوقع صعوبة التعيينات الجديدة من الخارج في الأشهر الأربعة المقبلة.

وأوضح قائلاً إن العمالة الوافدة اليوم هي في واقع الأمر عملة صعبة مع إغلاق الحدود ما يعني أن الشركات العاملة في الدولة سوف تواجه صعوبة في استقدام أصحاب خبرات من الخارج لأشهر عدة حتى تتم إعادة فتح الحدود بين كافة الدول ما قد يتطلب المزيد من الوقت.

الانكشاف على «إن إم سي»

وحول انكشاف البنوك الضخم على شركة «إن إم سي» قال الغرير إنه لا يلوم البنوك المنكشفة أو إدارات المخاطر لديها في أزمة «إن إم سي»، فالشركة مدرجة في بورصة لها وزنها ومعروفة بقدرتها على متابعة وتدقيق حسابات الشركات المدرجة بفاعلية، كما أن الشركة لها سمعتها ولها شركة تدقيق معروفة.. البنوك لا تتعامل على أساس نظرية النصب والاحتيال، وإنما تمنح القروض على أساس ما يطرح أمامها من ميزانيات، وميزانية الشركة كانت جميلة. ولفت إلى أنه من البديهي أن تستعلم البنوك عن الوضع الائتماني للشركات التي تقرضها، لكن الانكشاف كان في هذه الحالة عالمي ما شكل بالتالي صعوبة في معرفة وتحديد كافة الانكشافات العالمية للشركة.

وحول تعيين حارس قضائي وإن كان هذا هو الخيار الأنسب للبنوك في هذه المرحلة قال الغرير إن البنوك التي اتخذت هذا القرار بالتأكيد تعرف أنه يصب في صالحها لحماية السيولة الحالية وضمان عدم التلاعب بالأوراق والوثائق وبالحسابات. وقال إن استمرار عمل الشركة هو القرار السليم لصيانة حقوق جميع الأطراف.

وأكد أن اتحاد المصارف على استعداد تام لمساعدة البنوك في حال استدعى الأمر على مستوى انكشافات «إن إم سي»، لافتاً إلى أهمية أن تتعاون البنوك المنكشفة سوياً لصيانة حقوقها.

وقال الغرير إن الحياة الاقتصادية بعد كورونا سوف تتغير على الكل، فالكثير من تعاملاتنا سوف تختلف وتتغير وعلى جميع الشركات سرعة التأقلم مع الوضع الجديد أو سيتفوق عليها المنافسون ويبتلعونها. وقال إن البنوك عليها أن تكتشف عالماً آخر من الفرص التي ستأتي لها بعد كورونا.