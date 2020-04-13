جديد قضية «إن إم سي».. لجنة الدائنين تواصل التفاوض وبنكان جديدان في قائمة الانكشافات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل اللجنة المعتمدة للجهات الدائنة لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية مفاوضاتها مع أطراف من الشركة في محاولة لإيجاد حلول لإعادة هيكلة التزامات الشركة المالية. ونقلت بلومبيرج عن مصادر مطلعة قولها إن اللجنة التي تضم «أبوظبي التجاري» و«دبي الإسلامي» و«أبوظبي الإسلامي» و«إتش اس بي سي هولدنجز» و«باركليز» تقود في الوقت الحالي المحادثات مع ممثلين من الشركة.

وتعتزم لجنة التنسيق تعيين «ديلويت» و«كليفورد تشانس» لتوفير الاستشارات اللازمة لعملية التفاوض. وقالت المصادر، إن البنوك والمستشارين ما زالوا يعملون على التفاصيل النهائية لتركيبة اللجنة التي يمكن أن تتغير في المرحلة القادمة.

وتتولى شركة «ألفاريز آند مارسال» مهمة الوصاية القضائية على الشركة. وتقدر الديون الإجمالية للشركة بحوالي 24.22 مليار درهم (6.6 مليار درلار).

إلى ذلك، انضم بنكان خليجيان جديدان إلى قائمة المصارف المنكشفة على مجموعة الرعاية الصحية وشقيقتيها «فينابلر» و«الإمارات للصرافة»، مع إعلان بنك إتش إس بي سي عُمان في إفصاح لسوق مسقط للأوراق المالية، أن حجم إنكشافه على «إن إم سي» للرعاية الصحية بلغ 16 مليون دولار (58.77 مليون درهم) وهو ما يمثل 0.2% من إجمالي أصول البنك.

من جانبه، قال بنك نزوى في إفصاح آخر على سوق مسقط، إنه لا يملك أي استثمارات أو أموال مودعة أو تسهيلات لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، لكنه منح تسهيلاً مالياً بقيمة 5 ملايين ريال عماني (47.7 مليون درهم) لمركز إليجانس الطبي والذي تملك مجموعة «إن إم سي» 34.3% من أصوله بصورة غير مباشرة وذلك لتمويل عملياتها التشغيلية بسلطنة عمان فقط.

وكانت 5 بنوك مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين، أعلنت عن انكشافها بنحو 1.44 مليار درهم على مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية و«فينابلر» و«الإمارات للصرافة» وبذلك يرتفع إجمالي انكشافات البنوك الإماراتية والخليجية إلى نحو 11.68 مليار درهم.