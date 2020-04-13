خدمات الشحن الجوي تربط الإمارات بـ 89 وجهة

اتجهت الشركات الوطنية إلى تعزيز عمليات الشحن بين الإمارات والأسواق الدولية لضمان تدفقات السلع الضرورية والمعدات الطبية والصحية والمواد الغذائية لمواجهة التحديات التي خلقتها أزمة تفشي وباء «كوفيد 19».

وتشغل الناقلات باستخدام أساطيلها الحديثة المخصصة للشحن أو بعض طائرات المسافرين إلى نحو 89 وجهة من أجل نقل السلع إلى دول تضررت من الوباء، بالإضافة إلى نقل المواد من وإلى الدولة.

وعملت الإمارات للشحن الجوي على تعزيز رحلات الشحن من أجل ربط الوجهات العالمية، حيث تشغل الناقلة حالياً رحلاتها إلى 51 وجهة حول العالم، وتخدم 19 وجهة منها بطائرات الشحن البوينج 777F، و38 وجهة بطائرات الركاب البوينج 777.

وشغلت خلال الأسبوع المنتهي في 4 إبريل 2020، ما يزيد على 160 رحلة بطائرات الشحن البوينج 777F و90 رحلة بطائرات الركاب. كما شغلت خلال الأسبوع الذي تلاه، 160 رحلة شحن على طائرات الركاب فقط.

رحلات تشارتر

شغلت الإمارات للشحن الجوي رحلات تشارتر على طائرات الشحن والركاب. وزاد عدد رحلات التشارتر التي شغلتها الناقلة منذ بداية شهر إبريل على 30 رحلة ربطت أكثر من 20 وجهة عالمية. ونقلت على هذه الرحلات إمدادات طبية بما في ذلك أقنعة الوجه والأقنعة الواقية ومعقمات اليدين ومعدات المستشفيات بالإضافة إلى الأدوية والمواد الخام وقطع الغيار.

ونقلت الشركة، بفضل شبكة وجهاتها العالمية، ما يزيد على 33 ألف طن من المنتجات سريعة العطب و1700 طن من الأدوية إلى دولة الإمارات منذ مطلع العام الحالي. وجاءت المواد الغذائية من عدة أسواق، بما فيها أستراليا والهند وكينيا وباكستان.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي ما يزيد على 93 ألف طن من المنتجات سريعة العطب وأكثر من 20 ألف طن من الأدوية. كما نقلت ما يزيد على 3000 طن من الإمدادات الطبية لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19 عبر العالم.

ستطلق الاتحاد للشحن رحلات إضافية باستخدام طائرات من طراز بوينغ 777 و787 خالية من الركاب بين أبوظبي وكل من ملبورن، شيناي، كيرالا، كراتشي وأمستردام، إلى جانب الرحلات المتوفرة حالياً إلى سيؤول، بكين، بانكوك، سنغافورة، مانيلا، جاكارتا، دلهي، بنغالور والرياض.

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استيراد المواد الحيوية

تضمن الوجهات الجديدة استمرار عمليات استيراد المواد الحيوية إلى دولة الإمارات، منها اللحوم، الأسماك، المأكولات البحرية، الفاكهة والخضار إضافة إلى الإمدادات الطبية، فيما تستمر الدولة باتخاذ إجراءات مكثفة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما تشغّل الاتحاد للشحن رحلات مؤجرة خاصة لنقل شحنات من المواد الطبية الضرورية اللازمة من الصين وهونغ كونغ إلى وجهات مختلفة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، مع تخطيطها لتشغيل المزيد من هذه الرحلات. وتعمل الاتحاد للطيران، بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير هذه المواد الطبية إلى دول مختلفة منها صربيا، اليونان، تشاد، ماليزيا، كازاخستان وإيطاليا.

وستشغّل الاتحاد للشحن ما يزيد على 90 رحلة أسبوعية إلى 29 وجهة عبر خمس قارات على متن الأسطول المكون من طائرات بوينغ 777 المخصصة للشحن وبوينج 787 خالية من الركاب لنقل البضائع.

وخصصت فلاي دبي ست طائرات من طراز بوينج 800-737 الجيل الجديد للعمل كرحلات شحن كاملة لضمان انسياب مرن لحركة السلع الأساسية عبر شبكتها وخارجها. وتأتي هذه الخطوة في اعقاب التعليق المؤقت لعمليات المسافرين.

شريك حيوي

مع استمرار التداعيات الناتجة عن وباء كوفيد-19، تبقى الشحنات الجوية شريكًا حيويًا في تقديم الأدوية والمعدات الطبية والمواد سريعة التلف والسلع الثمينة والبريد وقطع الغيار والأدوات الإلكترونية إلى المناطق المتضررة.

تستخدم فلاي دبي سعة تخزين البضائع في طائرات الركاب وتعمل مع السلطات لزيادة قدرات الشحن من خلال السماح بالشحن في المقصورة إلى عدد من الوجهات، بما يتماشى مع الإرشادات والتوصيات.

ووفرت فلاي دبي للشحن 44 رحلة شحن حملت 146 طناً من البضائع. وقامت الشركة بتشغيل رحلات إغاثة إلى عدد من البلدان المتضررة من قيود السفر بما في ذلك أذربيجان ومصر والهند والكويت ولبنان والجبل الأسود وباكستان والسعودية والسودان.