روسيا تتطلع إلى توقيع اتفاق خفض الإنتاج خلال أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الأحد إنه يأمل أن يوافق كبار منتجي النفط على اتفاق خفض الإنتاج العالمي ويوقعوه خلال الأيام المقبلة.

وأضاف نوفاك أن الأمر سيستغرق إلى نهاية هذا العام على الأقل ليتحسن وضع السوق. يأتي ذلك قبيل اجتماع جديد أعلن عنه على عجل بين الدول المنتجة للنفط مساء اليوم الأحد، كما أكد مصدر مقرب من أوبك لـ«فرانس برس»، للاتفاق على خفض الإنتاج في ظل الأزمة المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

ولم يعط المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، تفاصيل عن الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو وأكدته أذربيجان. ويلتقي وزراء «إعلان التعاون» قرابة الساعة 8:00 بتوقيت الإمارات بحسب بيان لزمينة علييفا المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأذربيجانية.

وقالت «سيتم اللقاء في إطار مشاورات منبثقة عن لقاء التاسع من نيسان/ إبريل لوزراء الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك. وسيرأس الاجتماع وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان إلى جانب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك».

وبعد مفاوضات طويلة استمرت حتى فجر الجمعة، اتفق المجتمعون باستثناء المكسيك على خفض الإنتاج العالمي في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو بما يصل إلى 10 ملايين برميل في اليوم.

ورأت المكسيك أن ما طلب منها مبالغ فيه (خفض الانتاج بـ 400 ألف برميل يوميا) مقارنة مع الدول الأخرى. ووافقت الولايات المتحدة على مساعدة المكسيك في تحقيق حصتها من الخفض من أجل إتاحة التوصل لاتفاق ووقف تراجع الأسعار. لكن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين لم يتوصلوا السبت إلى اتفاق حول خفض الإنتاج.