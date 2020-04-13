تعويضات مؤسس «فيسبوك» تفوق راتبه بـ 23 مليون مرّة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنفقت شركة «فيسبوك» في عام 2019 أكثر من 23 مليون دولار على تكاليف الأمن والرحلات الجوية الخاصة لرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج، مقارنة بنحو 20 مليون دولار تم إنفاقها عام 2018، و9.1 مليون دولار عام 2017 للأسباب نفسها. في حين يبقى راتب زوكربيرج السنوي دولاراً واحداً فقط، وفقاً لملفات مالية نشرت الجمعة الماضية.

وتشمل النفقات التي أدرجت تحت اسم «تعويضات أخرى» نحو 10.5 مليون دولار تكاليف متعلقة بالأمن الشخصي لزوكربيرج نفسه، في منزله وأثناء سفره الشخصي، ونحو 10 ملايين دولار أخرى لأمن أسرته، و3 ملايين دولار نفقات سفره الجوي الخاص.

وفي الوقت نفسه، حصلت شيريل ساندبرج، مديرة العمليات التنفيذية في «فيسبوك»، على راتب أساسي قدره 875 ألف دولار، ومكافأة عمل تزيد على 900 ألف دولار، و19.67 مليون دولار من سوق الأسهم في عام 2019.

أما تكاليف أمنها الشخصي ورحلاتها الجوية الخاصة، فقد كلفت «فيسبوك» 5.67 مليون دولار في عام 2019، ارتفاعاً من 3.8 مليون دولار في عام 2018.

يأتي ذلك في حين أعلنت «فيسبوك» عن نمو فصلي متتال في عام 2019 بلغ 30% ما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 24.7% مع نهاية الربع الرابع مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2018. كما سجل سعر سهم الشركة أعلى مستوى له في 29 يناير /كانون الثاني حيث بلغ 224.20 دولار للسهم الواحد، قبل أن يترنح سعره مثل بقية السوق وصولاً إلى أدنى مستوى جديد له في مارس/ آذار بـ137.10 دولار للسهم الواحد.