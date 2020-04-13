هل تفضّل «عادات كورونا» للتسوق؟

كشف مسح أجرته كيرني الشرق الأوسط أن 79% من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، قاموا بتغيير عادات التسوق الخاصة بهم في ظل تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وازدادت نسبة إنفاقهم على شراء السلع عبر الإنترنت أكثر مما كانت عليه سابقاً؛ وبسؤالهم عمّا إذا كانوا سيلتزمون بعادات التسوق الحالية بعد انتشار الوباء، أجاب 48% منهم بنعم.

أجري المسح على 1000 مشارك من كل من الإمارات والسعودية في الفترة ما بين 5-9 إبريل، في أعقاب حظر التجول على مدار 24 ساعة الذي فرضته كلتا الحكومتين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسبوع الماضي.

المنتجات الأساسية

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من بين 500 مشارك في الإمارات، ادعى 60% منهم زيادة الإنفاق على المنتجات الأساسية، ومن بينها منتجات البقالة والمواد الغذائية ومنتجات الرعاية الصحية أكثر مما فعلوا قبل الوباء بغض النظر عن منع حظر التجول على مدار 24 ساعة. ويقدر أكثر من نصف المشاركين (57%) أنهم ينفقون حالياً على الإنترنت أكثر مما كانوا ينفقون سابقاً.

وكشف المسح أن الطريقة المفضلة هي:

34% زيارة محال السوبر ماركت.

27% التسوق عبر الإنترنت.

22% متاجر البقالة/المتاجر الصغيرة.

17% المتاجر الكبرى (هايبر ماركت).

وبالمثل، ازداد معدل الإنفاق لدى المشاركين من السعودية، وكشف المسح عن أن الطريقة المفضلة للتسوق في السعودية هي:

37% عبر الإنترنت.

24% زيارة محال السوبر ماركت.

23% المتاجر الكبرى (هايبر ماركت).

16% متاجر البقالة/المتاجر الصغيرة.

العناصر غير الضرورية

وبسؤال المشاركين عن معايير شراء المنتجات الأساسية، سلط المشاركون في الإمارات، الضوء على مستوى الجودة المتميزة (36%) باعتباره العنصر الأهم، يليه توفر السلع (36%) ثم الأسعار (28%)؛ وهذا يشير إلى أن المستهلكين لا يسعون فقط للحصول على السلع ذات الأسعار المنخفضة، على عكس التصور العام.

كما زاد الإنفاق على العناصر غير الضرورية منذ فرض الحظر؛ حيث أصبحت الفئة الأكثر شيوعاً:

23% التعليم والكتب.

21% وسائل الترفيه (الموسيقى والأفلام).

17% الإلكترونيات.

15% تجميل المنازل والديكور.

12% الموضة والجمال.

12% لعب الأطفال والألعاب.

وكان التسوق عبر الإنترنت أيضاً الطريقة المفضلة للشراء (45%)؛ حيث أنفق أكثر من ثلثي المشاركين في المسح (64%) على العناصر غير الأساسية أكثر مما كانوا ينفقون سابقاً.