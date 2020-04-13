«معهد التمويل» يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي 2.8%

توقع معهد التمويل الدولي في تقرير حديث له انكماش الاقتصاد العالمي بحوالي 2.8% بعد أن كان يتوقع قبل أزمة انتشار فيروس كورونا نمواً يصل معدله إلى 2.6% للاقتصاد العالمي في 2020. وقال المعهد، إن هذا الانكماش يتوقع أن يكون أسوأ ما شهده العالم في أعقاب الأزمة المالية العالمية حيث تراجع النمو وقتها بحوالي 2.1%.

ورجح المعهد أن تشهد الأسواق الناشئة انكماشاً حاداً في النمو الاقتصادي هذا العام نتيجة لتداعيات الأزمة غير المسبوقة والناتجة عن أسباب مرتبطة بالصحة أكثر منها بالخدمات المالية كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية.

ويبني المعهد افتراضاته على أساس استقرار الاقتصاد العالمي والبدء في التعافي النسبي في النصف الثاني من العام الجاري. وبناء على هذا السيناريو يتوقع المعهد عودة التدفقات المالية العالمية في النصف الثاني من العام الجاري ما يدعم فرص التعافي خاصة في الاقتصادات الناشئة، لكن وحتى في ظل هذا السيناريو فمن المتوقع أن تكون التدفقات هذا العام عند مستويات تقل عما كان عليه في العام الماضي. ويتوقع المعهد أن:

* تسجل الصين هذا العام نمواً اقتصادياً بمعدل 2.1%

* في المقابل ينكمش الاقتصاد الأمريكي بحوالي 3.8%

* يتوقع أن تشهد اقتصادات منطقة اليورو انكماشاً بمتوسط 4.2%

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ولفت المعهد إلى أن النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة كان ضعيفاً قبل أزمة «كوفيد - 19» ويتوقع أن تشهد دول المنطقة (باستثناء الصين انكماشاً يصل معدله في العام الجاري إلى 2.6%.

ولفت إلى أن التفاوت سيكون لافتاً بين مستويات النمو في هذه الأسواق، مع تسجيل الاقتصادات الناشئة في أوروبا وأمريكا اللاتينية أعلى مستويات الانكماش عند 4.7% و 5% على التوالي.

يرجح المعهد أن تدخل جميع الاقتصادات الناشئة (باستثناء الصين) هذا العام مرحلة الركود، مع:

* انكماش في الهند بحوالي 0.3% في السنة المالية 20/21

* ركود بمعدل 4.1% في البرازيل

* 5.8% انكماش اقتصاد المكسيك

ويتوقع المعهد أن يكون لانتشار الفيروس تأثير حاد في اقتصاد جنوب إفريقيا مع ركود متوقع أن يصل معدله هذا العام إلى حوالي 4.7%.

ولفت التقرير إلى أن أزمة «كوفيد- 19» أدت إلى توقف نهائي لتدفقات الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، وأظهرت بيانات المعهد خروجاً كبيراً للتدفقات الاستثمارية من المنطقة، وهو خروج فاق حتى هذه المرحلة ما خرج من استثمارات من الأسواق الناشئة في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ويتوقع المعهد انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 2.3% في العام الجاري.