شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أبوظبي عند 4200 نقطة.. وسوق دبي يخترق 1900 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر استهلت الأسهم المحلية أولى جلسات الأسبوع اليوم الأحد، بانطلاقة قوية، دعمتها أسهم ذات أوزان ثقيلة في العقار والبنوك، في محاولة جديدة لاستعادة الثقة والتوازن، مع استمرار تعويض تراجعاتها السابقة، ونجح على إثرها مؤشر سوق دبي في اختراق 1900 نقطة بارتفاعه 4.16% فيما صعد «أبوظبي» 2.12% إلى 4200 نقطة.

وفي إطار رحلة البحث عن قواعد سعرية جديدة، قفز «أبوظبي التجاري» 9.25%، و«دبي الإسلامي» 5%، و«الإمارات دبي الوطني» 4.76%، و«أبوظبي الأول» 3.31%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.1%، وارتفع أيضاً كل من «إعمار العقارية»، و«الدار» 5.48%، و3.3% توالياً.

وجاءت التداولات حسب الجنسيات أنشط نسبياً في سوق دبي الذي شهد شراء عربياً وخليجياً وأجنبياً بصافي استثمار بحدود 34 مليون درهم كمحصلة شراء، بلغت حصة الأجانب (غير العرب) منها 14.4 مليون درهم. وركز الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «جي إف إتش»، و«إعمار العقارية»، و«أراتبك»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أملاك»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار للتطوير»، و«دي إكس بي»، و«أدنوك للتوزيع».

واجتذبت الأسهم القيادية في السوقين معظم التداولات بدءاً من «إعمار العقارية» في سوق دبي الذي اجتذب 77.3 مليون درهم مغلقاً عند 2.5 درهم، و«دبي الإسلامي» بسيولة بـ65.84 مليون درهم، ليغلق عند 3.35 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات بـ39.4 مليون درهم، وأقفل عند 8.8 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الإسلامي» بسيولة قدرها 26.8 مليون درهم، ليغلق عند 3.4 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات بلغت 23.4 مليون درهم، مغلقاً عند 4.49 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 16.8 مليون درهم، وأغلق عند 12.5 درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 403.4 مليون درهم، منها 290.8 مليون درهم في دبي، و112.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 309.5 مليون سهم، توزعت بواقع 265 مليون سهم في دبي، و44.5 مليون سهم في أبوظبي. سوق دبي

* ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.16% إلى مستوى 1906 نقاط، بفضل الارتفاع الجماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

* ارتفع قطاع البنوك 4.18% نتيجة ارتفاع «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني».

* زاد قطاع العقار 4.8% بقيادة «إعمار العقارية» في وقت صعد «إعمار للتطوير» 3.84%، و«إعمار مولز» 5.5%، و«الاتحاد العقارية» 1.25%، و«داماك» 5.12%، و«ديار» 0.85%، و«أرابتك» 0.92%.

* صعد قطاع الاستثمار 1.83% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.56%، و«دبي للاستثمار» 1.81%، و«شعاع كابيتال» 3.89%.

* زاد قطاع النقل 5.86% مستمداً الدعم من «العربية للطيران» بنسبة 12.56%، و«أرامكس» 0.71%، و«الخليج للملاحة» 3.61%.

* سجل «العربية للطيران» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 12.56% إلى 1.03 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «غلفا للمياه» بنسبة 4.6% ليغلق عند 11.4 درهم.

سوق أبوظبي

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* سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 2.12% إلى مستوى 4200 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والصناعة.

* ارتفع قطاع البنوك 3.49% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي».

* ارتفع قطاع العقار 3.22% بفعل ارتفاع «الدار» إلى جانب ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.74%.

* زاد قطاع الطاقة 1.8% مع ارتفاع «دانة غاز» 3.47%، و«أدنوك للتوزيع» 0.36%، و«طاقة» 0.62%.

* زاد قطاع الاستثمار 0.33% مع نمو «إشراق» 4.78%، في وقت استقر كل من «العالمية القابضة»، و«الواحة كابيتال».

* تراجع قطاع الاتصالات 0.66% نتيجة تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

* جاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي «سيراميك رأس الخيمة» بنسبة 12.31% ليغلق عند 1.46 درهم، وعلى العكس تراجع «أسمنت الخليج» بانخفاضه 5% إلى 0.48 درهم.

تداولات المستثمرين

* اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 5.6 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 5.6 مليون درهم محصلة بيع، منها 4.87 مليون درهم محصلة بيع العرب، و280 ألف درهم محصلة بيع الأجانب، و 480 ألف درهم محصلة بيع المواطنين.

* في سوق دبي، كانت التوجه الشرائي لصالح المستثمرين العرب والخليجيين والأجانب، بصافي استثمار بلغ 33.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، و11.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و14.37 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 33.8 مليون درهم محصلة بيع.

* اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة شراء، منها مليون درهم فقط محصلة شراء في دبي، و9 ملايين درهم محصلة شراء في أبوظبي.

* اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة بيع، توزعت بواقع مليون درهم محصلة بيع في دبي، و9 ملايين درهم محصلة بيع في أبوظبي.