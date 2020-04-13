«عمان للتأمين» تخصم 30% من وثائق المركبات لشهرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة عمان للتأمين، عن اعتزامها منح عملائها المشتركين في التأمين على المركبات خصماً بنسبة 30% على أقساط التأمين المستحقة عليهم عن شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار عند تجديد وثائق التأمين خاصتهم.

نظراً لالتزام عموم سكان دولة الإمارات بملازمة المنازل بغرض الحد من تفشي جائحة (كوفيد-19)، فقد شهدت شركة عمان للتأمين انخفاضاً في عدد مطالبات التعويض ضد الحوادث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال جان لوي لوران جوسي، الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين: في ظل هذه الأوقات العصيبة، نحن عازمون على دعم المجتمع؛ حيث قررنا مشاركة عملائنا الأرباح المؤقتة والاستثنائية المتولدة من التأمين على السيارات.

من أجل ذلك، خصصت شركة عمان للتأمين 5 ملايين درهم للخصم لدعم عملائها ومساعدتهم على هذه الأوقات الصعبة؛ حيث تقدم الخصم لعملائها من الأفراد والشركات التجارية أصحاب وثائق التأمين المقرر تجديدها حتى نهاية مارس 2021، مع توقعاتنا بعودة عدد المطالبات للارتفاع مرة أخرى بمجرد رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها.

جاء هذا الخصم ضمن سلسة إجراءات تتخذها شركة عمان للتأمين لدعم عملائها وشركائها، واستهلتها بدفع ما يزيد على 100 مليون درهم لجهات توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال تقليص دورة سداد المستحقات مع الاستمرار في توفير العديد من خدمات الرعاية الصحية إلى الأعضاء وتمكينهم من التواصل مع الأطباء عبر الهواتف مجاناً.