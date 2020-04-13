الإمارات تحمي المصدرين من مخاطر التخلف عن السداد وانقطاع سلاسل التوريد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تقدم الاتحاد لائتمان الصادرات، ضمانات وحلولاً تأمينية تسهم في الحد من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تواجهها الشركات المحلية، وبالتالي مساعدتها على تجاوز أزمة الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وفي إطار الجهود المبذولة في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فرضت العديد من الدول إجراءات للحد من حركة الأفراد والشركات وقيود صارمة على السفر وأغلقت حدودها مؤقتاً، ما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية وانقطاع في بعض سلاسل التوريد الدولية.

وقد تتعرض الشركات العاملة في مجال التصدير إلى العديد من المخاطر بسبب تباطؤ اقتصادات كبرى الدول في العالم. ومع بقاء الناس في منازلهم بسبب الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول، ينخفض معدل إنفاق المستهلكين، الأمر الذي يؤدي إلى نقص السيولة النقدية، وبالتالي خلق ضغط كبير على الشركات التي قد تواجه تأخراً أو تعثر سداد مستحقاتها التجارية، نظراً لهذه الأزمة التي يشهدها العالم بأكمله، وللمساهمة في التصدي لهذه الأزمة، تقدم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، الدعم للمصدرين والشركات المحلية التي قد تتعرض لمخاطر عدم سداد المستحقات التجارية وانقطاع سلاسل التوريد بسبب تفشي فيروس كورونا، من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول التي من شأنها أن تساعد هذه الشركات على تخطي هذه الأوقات الاقتصادية العصيبة.

حلول حماية

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: تمتلك الاتحاد لائتمان الصادرات المعرفة والخبرات التي تؤهلها لدعم الشركات الإماراتية التي تصدر منتجاتها وخدماتها إلى مختلف دول العالم. ومنذ عام 2018، نجحت الشركة في عقد شراكات استراتيجية مع العديد من البنوك والوسطاء لدعم الشركات الإماراتية في حماية مستحقاتها التجارية وتسهيل حصولها على التمويلات اللازمة لتعزيز صادراتها.

وأضاف: بالنسبة للمصدرين والشركات التي تشعر بالقلق حول مخاطر تأخر أو تعثر استلام مستحقاتها التجارية من قبل المشترين، تقدم الاتحاد لائتمان الصادرات حلول حماية ائتمان الصادرات التي تساعدها على الحد من تلك المخاطر، وخاصة في المشاريع والأعمال التجارية التي لم يتم إنجازها بسبب أحداث خارجة عن سيطرة هذه الشركات نتيجة للآثار السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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التمويلات الإضافية

وللمساهمة في الحد من المخاطر المتعلقة بالتصدير إلى دول أخرى، تقدم الاتحاد لائتمان الصادرات حلولاً تمويلية لدعم أنشطة وعمليات الشركات المحلية التي تصدر منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية.

وقال ماسيمو فالسيوني: نجحت الاتحاد لائتمان الصادرات في بناء قاعدة واسعة من البنوك المحلية والدولية، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، بنك الفجيرة الوطني، بنك «إتش إس بي سي»، بنك ستاندرد تشارترد وبنك ناتيكسيس. وتسعى هذه البنوك إلى تقديم تمويلات بأسعار فائدة تفضيلية للشركات، مدعومة بضمانات من الاتحاد لائتمان الصادرات، وذلك للحصول على التمويل للمساهمة في استمرار سلاسل التوريد.

مورد آخر

ولتجاوز تداعيات فيروس كورونا بالنسبة لاستمرارية سلاسل التوريد الدولية، تحث شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الشركات المحلية المصدرة على الاستفادة من الحلول الاستشارية التي تقدمها الشركة والتي تساعدها في العثور على موردين آخرين من جميع دول العالم.

وفي هذا السياق، تمتلك شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، قاعدة بيانات واسعة تضم ما يزيد على 360 مليون شركة من جميع أنحاء العالم والتي يمكن للشركات المحلية الوصول إليها لبحث الخيارات المتاحة أمامهم للعمل مع موردين آخرين، وبالتالي ضمان استدامة أعمالهم في الأسواق الدولية.

وختم فالسيوني: يزداد القلق حول العالم بشأن انتشار فيروس كورونا وما يترتب عليه من آثار سلبية على سلاسل التوريد العالمية. لذلك فإن الاتحاد لائتمان الصادرات، تؤكد التزامها بدعم المصدرين والشركات المحلية من خلال حلول مبتكرة تساعدهم على حمايتهم من مخاطر عدم السداد والحصول على تمويلات إضافية، إضافة إلى العثور على موردين آخرين، وذلك لتخطي هذه الأزمة العالمية.