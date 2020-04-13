«الحمرا» تخفض رسوم التبريد 20%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت «الحمرا»، في رأس الخيمة، عن تخفيض رسوم استهلاك التبريد دعماً لسكان فلل بيتي، والشقق السكنية في الحمرا رويال بريز، والشقق السكنية في مرسى الحمرا، وشقق نادي الحمرا للجولف، وشقق باب البحر.

وفي ظل أزمة «كوفيد-19» العالمية، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم مجتمع دولة الإمارات وتوفير الخدمات عالية الكفاءة من حيث التكاليف لسكان مجمعاتها، بادرت «الحمرا» إلى تخفيض رسوم استهلاك التبريد من 28 فلساً للكيلوواط الساعي إلى 22 فلساً للكيلوواط الساعي. وسيلاحظ السكان انخفاضاً ملموساً يصل حتى 20% في الفاتورة الإجمالية الشهرية، وسينعكس أيضاً على جميع فواتير الخدمات الصادرة اعتباراً من إبريل 2020 وما بعد.

وقال بينوي كوريان المدير التنفيذي لـ «الحمرا»: نعمل باستمرار على ترقية البنية التحتية للتبريد في مجمعاتنا بهدف تعزيز العمليات التشغيلية ومساعدة السكان على تحقيق وفورات ملموسة في فواتير الخدمات، فتخفيض الرسوم سيؤدي إلى انخفاض فواتير التكييف بنسبة تتراوح بين 9 و20% مقارنة بالمجمعات السكنية المماثلة في أنحاء الدولة.

وفي إطار مساعيها لمكافحة انتشار فيروس «كوفيد-19»، بادرت «الحمرا» إلى تشكيل لجنة وفريق إدارة أزمة «كوفيد-19» لضمان جاهزية المجمعات للاستجابة لحالات الطوارئ، حيث أصبحت فرق التعقيم على استعداد كامل للتدخل في حال استدعت الحاجة، كما عززت «الحمرا» من عمليات التنظيف والتعقيم في جميع المرافق والمناطق المجتمعية. ولتقليص التعرض للتفاعل المباشر وتجنب التجمعات الاجتماعية، أغلقت «الحمرا» مؤقتاً مرافقها العامة مثل الشاطئ وصالات الألعاب الرياضية والمسابح ومنطقة ألعاب الأطفال ومناطق الشواء وقاعات الحفلات.