«إيميكول» تبدأ اختبارات التحكم بمحطاتها عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الإمارات ديستريكت كولينغ» (إيميكول)، المملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، عن البدء بإجراء الاختبارات على مركز التحكم الذي يوفر العمليات وبيانات الأداء من جميع محطات تبريد المناطق التابعة لها. وبسبب تفشي فيروس كورونا مؤخراً، بدأت الشركة أيضاً باختبار أول محطة غير مأهولة بالاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعي.

وسيقوم مركز التحكم الجديد باستقاء البيانات من نقاط محددة في الشركة، بما في ذلك كافة أرجاء شبكة التوزيع من المصدر وحتى وجهاتها النهائية، ليتم عرضها بصورة مرئية على جدار فيديو فائق التطور، وتوفير نقطة اتصال واحدة لأداء محطات الشركة وشبكتها. وإضافة إلى ذلك، سيوفر المركز لصانعي القرار مؤشرات أداء العمليات، إلى جانب تتبعها لمقارنتها مع المستويات الإنتاجية والأهداف الاستراتيجية المحددة مسبقاً.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: تمثل هذه المرحلة لحظة فخر بالنسبة إلينا، لأنها تعزز مكانة الشركة التي تحرز تقدماً مستمراً وصولاً إلى التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لدعم عملياتها وتحسين أدائها. وسيساعدنا هذا المركز في الارتقاء بمرونتنا وكفاءتنا وقدرتنا على الاستجابة، من خلال استغلال طاقتنا الإنتاجية، وزيادة قيمة عملياتنا الأساسية، والتكيف مع الآليات المتغيرة في السوق، وتمكيننا من تلبية احتياجات عملائنا بطرق موثوقة.

ومع وجود 18 محطة تبريد تابعة لها في كافة أنحاء دبي، بطاقة تشغيلية إجمالية تصل إلى 355,000 طن تبريد، ستبدأ إيميكول بإجراء الاختبارات على محطات أخرى في المستقبل القريب، ما يجعلها واحدة من أولى الشركات العاملة في هذا المجال على مستوى المنطقة، لإجراء هذه الاختبارات.