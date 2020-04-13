شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 12-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 12-4-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول ضعيفة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.899 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم جهينة للصناعات الغذائية، النصر للملابس والمنسوجات، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، المصرية لخدمات النقل، العبوات الطبية، المنصورة للدواجن، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، رواد السياحة، العبور للاستثمار العقارى، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، المصرية للدواجن، عبور لاند للصناعات الغذائية، مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، المهندس للتأمين، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، دايس للملابس الجاهزة.

البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول ضعيفة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.899 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 223.3 مليون ورقة مالية بقيمة 528.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.7 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10%، والعرب على 7.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.36%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.7 مليون جنيه، 32.5 مليون جنيه، 94.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 100.1 مليون جنيه، 120.1 ألف جنيه، 40.4 مليون جنيه، على التوالي.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10237 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1419 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3883 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 715 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

أوراسكوم للتنمية

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وارتفعت الإيرادات بنسبة 38.8% لتصل إلى 4.7 مليار جنيه مصري خلال عام 2019 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال عام 2018 متجاوزة الإيرادات المستهدفة وقدرها 4.0 مليار جنية مصري بنسبة 16%،وارتفع مجمل الربح بنسبة 1.3% ليصل إلى 1.34 مليار جنيه خلال الفترة مقابل 1.32 مليار جنيه خلال عام 2018، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 1.1٪ لتصل إلى 1.38 مليار جنيه مصري مقابل 1.36 مليار جنيه خلال عام 2018.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 13.6% لتصل إلى 1.65 مليار جنيه مصري مقابل 1,45 مليار جنيه خلال عام 2018. وارتفعت صافي أرباح الفترة بشكل ملحوظ بنسبة 41.1٪ لتصل إلى 705,6 مليون جنيه خلال عام 2019 مقابل 500,2 مليون جنية مصري خلال عام 2018 وارتفع هامش الربح ليصل إلى 15.1%.

تأثر هامش أرباح الشركة نتيجة مصاريف التسويق والمبيعات لمشروع O West، أول مشروع سكني في مصر خلال هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي واليورو، مما أثر أيضًا على هامش أرباح قطاع الفنادق خلال عام 2019.