شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاقتصاد اليوم.."الاتصالات" تعلن عن خط ساخن لمعرفة موعد منحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاحد 12-4-2020 ، ولعل من أهمها تحديد وزارة الاتصالات لرقم لمعرفة موعد واستلام منحة العمالة غير المنتظمة.

تشغيل الخط البحرى الجديد بموقع "ميناء الحمراء البترولى"

انتهت شركة بترول الصحراء الغربية إحدي شركات قطاع البترول المصري، من تنفيذ وتشغيل مشروع الخط بحري الجديد بموقع « ميناء الحمراء البترولي » بطول 8 كم بقطر 36 بوصة و شمندورة الرباط البحري SPM بطاقة مليون برميل والمنفذ من خلال شركة خدمات البترول البحرية ودخولها الخدمة وتعمل الآن بكفاءة عالية جداً .

وأكدت شركة بترول الصحراء الغربية، أن هذا المشروع أحد محاور تطوير موقع ميناء الحمراء البترولي ليصبح مركز عالمياً لتداول الطاقة و منفذاً لمشروعات التكرير والبتروكيماويات فى مدينة العلمين الجديدة موضحة ان المشروع يأتي تنفيذاً لرؤيه وزارة البترول، وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة تطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية والشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول و فى إطار ريادة ميناء الحمراء كأحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط، وضمان تداول الزيت الخام المنتج بالصحراء الغربية والمساهمة فى تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة فى مدينة العلمين الجديدة .

الحديد والصلب: خفض أسعار الطاقة ينعش الشركة ويخفض الإهلاك

أكد المهندس أحمد الصاوى، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن خفض أسعار الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء ينعش الشركة، كما أنه سيساهم فى خفض نسبة الإهلاك بنحو 70% إذا تزامن مع عمليات الترشيد .

أضاف أحمد الصاوى لـ"الخليج 365" أن خفض سعر الغاز حتى وصل حاليا لـ4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية أمر إيجابى للغاية، لافتا إلى أن الشركة العام الماضى كانت تحصل عليه ب7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ،ثم انخفض إلى 5.5 دولار، لافتًا إلى أنه فى منتصف مارس الماضى انخفض إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو ما يساهم بالفعل فى تحسين مؤشرات الشركة ويأتى استجابة لما طالبنا به.

وزير قطاع الأعمال العام: تشغيل 6 محالج قطن مطورة نهاية العام الجارى والمقبل

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة للنهوض بالقطن المصري بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة لتحسين جودة القطن المصري والحفاظ على الثقة العالمية به وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم في وضع شعار القطن المصري في المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع في العالم.

وأوضح بحسب بيان اليوم، أنه تم البدء في تطوير محالج القطن وفق أحدث النظم العالمية بما يضمن إنتاج قطن خالي من الشوائب مؤكدا أن التخلص من الملوثات يمثل أبرز التحديات التي تواجه القطن المصري، بالإضافة إلى تطوير نظام تداول الأقطان للتغلب على سلبيات النظام الحالي واستعادة سمعة ومكانة القطن المصري المتميزة عالميا.

التخطيط: فتح حساب فى بنك مصر لمساهمة الأفراد والمؤسسات للعمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر والعالم يمرون بظروف استثنائية، وأن كل الخطوات التى قامت بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا كانت خطوات استباقية، لافتة إلى أن هناك فئات وقطاعات تضررت من الغلق الجزئى أو الكلى، لكن كان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجمع بيانات العمالة غير المنتظمة والفئات التى تضررت ووضع قواعد لتخفيف الأعباء عنهم.

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وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال مؤتمر صحفى، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء شكل لجنة تضم مجموعة من الوزراء بشأن العمالة غير المنتظمة، متابعة :" كل جهودنا تتكامل مع بعض، وكان هناك تجميع لكل قواعد و بيانات المتضررين، لأنه من المهم أن يكون هناك تكامل لكل جهود مؤسسات الدولة".

النصر العامة للمقاولات: الاتفاق على تسوية 840 مليون جنيه للبنك الأهلى

نجحت شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، برعاية وحضور رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس هشام أنور أبو العطا، فى توقيع عقد اتفاق مع البنك الأهلى المصرى لهيكلة الدين التاريخى على الشركة بقيمة 850 مليون جنيه، مع وصول أعباء فوائد الدين إلى 145 مليون جنيه سنويا، وذلك بالمشاركة على استغلال أصل متداول لجدولة 840 مليون جنيه دينا للبنك الأهلى.

وكشف اللواء ياسر محمدى العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات لـ"الخليج 365"، عن التوصل لاتفاق مع إدارة البنك الأهلى كانت عبارة عن قرض بدأ عام 2011 وفوائده.

وأضاف أن الشركة نجحت من خلال مفاوضات مع البنك الأهلى فى تخفيض الدين من مليار و50 مليون جنيه إلى 840 مليون جنيه، لافتا إلى أن الدين نتج عن الظروف الصعبة للشركات بعد ثورة يناير، والتى كان من آثارها أن الشركة نتيجه تقلص حجم النشاط فى استخدام 600 مليون جنيه ودائع بخلاف استدانة 525 مليون جنيه وتراكمت الديون، حتى وصلت إلى المبلغ الحالى.

"الاتصالات" تعلن عن خط ساخن 142 لمعرفة موعد واستلام منحة العمالة غير المنتظمة

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خط ساخن رقم 142 لمعرفة موعد واستلام المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيتم صرف المنحة غدا ولمدة ثلاث أيام من خلال الهيئة القومية للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك لنحو 1.5 مليون عامل غير منتظم.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لليوم السابع، فى وقت سابق، أن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول، تتضمن موعد ومكان صرف المنحة سواء بفروع البريد أو البنك الزراعى.

ودعا الوزير المستفيدين من المنحة بالذهاب فى المكان والميعاد المحددين فى الرسالة المرسلة إليه لصرفها، لمنع الزحام وحفاظا على سلامتهم.