شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضبط 100 طن «بصل» قبل بيعها بالسوق السوداء والان نبدء بالتفاصيل
واستدعت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية، كما أتمت عملية ضخ جميع الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين بالتعاون مع قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض.
وأكدت وزارة "التجارة" على مواصلة ضبط المخالفات المرتبطة باستغلال أزمة كورونا سواء برفع الأسعار أو افتعال وجود نقص وفرة في السلع التموينية وذلك إنطلاقاً من دورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.
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