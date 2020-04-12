شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضبط 100 طن «بصل» قبل بيعها بالسوق السوداء والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة "التجارة" أثناء جولاتها الميدانية بمدينة الرياض أصحاب ثلاثة مؤسسات تجارية تورطوا في إخفاء وتخزين 6 شاحنات محملة بأكثر من 100 طن من البصل جرى إخفاؤها قرب أسواق جملة الخضار بحي العزيزية جنوب الرياض وذلك بهدف افتعال نقص في وفرة الكميات وبيعها بأسعار مرتفعة واستغلال أزمة كورونا برفع الأسعار.

واستدعت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية، كما أتمت عملية ضخ جميع الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين بالتعاون مع قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض.

وأكدت وزارة "التجارة" على مواصلة ضبط المخالفات المرتبطة باستغلال أزمة كورونا سواء برفع الأسعار أو افتعال وجود نقص وفرة في السلع التموينية وذلك إنطلاقاً من دورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.