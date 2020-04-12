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2.5 ألف طن من الأسماك المستوردة يستقبلها سوق جدة المركزي شهريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة

يساهم سوق السمك المركزي بمحافظة جدة، في تأمين المخزون الغذائي من جميع المنتجات السمكية والبحرية بأنواعها مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ، حيث ترد إليه كميات تصل لما بين 2000 طن إلى 2500 طن في الشهر من الأسماك المستوردة، إضافة إلى كميات الأسماك المحلية «البلدي» المجلوبة عبر ممتهني مهنة الصيد من المملكة ، وتبلغ من 10 أطنان إلى 15 طنا في الشهر.

وشهد السوق الذي يتربع على مساحة تقدر بـ «30688م2»، وفرة في المخزون الغذائي وتنوعا في الأصناف واستقرارا في الأسعار ، وسط تطبيق منظومة من الخطط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس «كوفيد-19» ، عبر التنسيق مع الجهات المختصة مما يكفل سير حركة التسوق بكل انسيابية، مع تلافي الازدحام والتجمعات التي تؤثر على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.