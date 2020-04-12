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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة
يساهم سوق السمك المركزي بمحافظة جدة، في تأمين المخزون الغذائي من جميع المنتجات السمكية والبحرية بأنواعها مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ، حيث ترد إليه كميات تصل لما بين 2000 طن إلى 2500 طن في الشهر من الأسماك المستوردة، إضافة إلى كميات الأسماك المحلية «البلدي» المجلوبة عبر ممتهني مهنة الصيد من المملكة ، وتبلغ من 10 أطنان إلى 15 طنا في الشهر.
وشهد السوق الذي يتربع على مساحة تقدر بـ «30688م2»، وفرة في المخزون الغذائي وتنوعا في الأصناف واستقرارا في الأسعار ، وسط تطبيق منظومة من الخطط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس «كوفيد-19» ، عبر التنسيق مع الجهات المختصة مما يكفل سير حركة التسوق بكل انسيابية، مع تلافي الازدحام والتجمعات التي تؤثر على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر 2.5 ألف طن من الأسماك المستوردة يستقبلها سوق جدة المركزي شهريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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