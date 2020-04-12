شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تهبط 1% إلى 6.8 للدولار بعد استقالة وزير الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الليرة التركية واحدا بالمئة فى المعاملات الآسيوية، اليوم الأحد، ملامسة 6.8 أمام الدولار لفترة وجيزة، بعد أن قال وزير الداخلية سليمان صويلو إنه سيستقيل بسبب فرض حظر تجول للتعامل مع تفشى فيروس كورونا.
جرى تداول العملة عند 6.76 للدولار فى الساعة 1923 بتوقيت جرينتش. ومنذ وصل التفشى تركيا الشهر الماضي، لامست الليرة مستويات لم تشهدها منذ أزمة عملة واجهتها البلاد فى 2018.
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