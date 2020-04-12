شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 12 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 12 -4 -2020.

إيقاف تداول 22 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم جهينة للصناعات الغذائية، النصر للملابس والمنسوجات، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، المصرية لخدمات النقل، العبوات الطبية، المنصورة للدواجن، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، رواد السياحة، العبور للاستثمار العقارى، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، المصرية للدواجن، عبور لاند للصناعات الغذائية، مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، المهندس للتأمين، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، دايس للملابس الجاهزة.

البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول ضعيفة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.899 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 223.3 مليون ورقة مالية بقيمة 528.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.7 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10%، والعرب على 7.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.36%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.7 مليون جنيه، 32.5 مليون جنيه، 94.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 100.1 مليون جنيه، 120.1 ألف جنيه، 40.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10237 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1419 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3883 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 715 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 20.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%

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- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.90%

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.768 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 8.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.52%

- مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.448 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.21%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- رواد السياحة بسعر إغلاق 8.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.64%

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية بسعر إغلاق 4.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 10.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.80%

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 2.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 1.285 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.60%