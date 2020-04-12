شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لوزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الأربعاء المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر وزارء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، عقد اجتماع افتراضي تحت رئاسة المملكة الأربعاء المقبل الموافق 15 إبريل 2020م، بهدف الاستمرار في مناقشة الإجراءات الممكنة واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وذلك وفقا لموقع أمانة مجموعة العشرين.

وعادة ما يُعقد اجتماع أبريل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مدينة واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين؛ غير أن اجتماعات مجموعة العشرين خلال هذه المرحلة تُعقد على نحو افتراضي وبصورة أكثر تواتراً.

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وياتي ذلك في ظل التدابير الطارئة التي تتخذها دول المجموعة لتقديم الدعم للشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة دون وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة الأمد.

وسيعقد وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لاستعراض أهم مخرجاته، بما في ذلك مستوى التقدم المحرز في تنفيذ التزامات قادة دول مجموعة العشرين التي اتفقوا عليها في اجتماعهم الاستثنائي الافتراضي المنعقد بتاريخ 26 مارس 2020.

وأعلنت مجموعة العشرين وعلى رأسهم السعودية مؤخراً إنشاء مجموعة تنسيق على المدى القصير مفتوحة لكل أطراف المجموعة على أساس اختياري لمراقبة إجراءات الاستجابة فيما يتعلق بالنفط.