شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الموارد البشرية السعودي يبدأ صرف الدعم المالي لتوظيف المواطنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في السعودية، تركي بن عبدالله الجعويني، أن مبادرة "دعم التوظيف" تدعم أجور السعوديين والسعوديات في جميع المنشآت والوظائف، دون استثناء لمن تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي)، إضافة إلى أي توظيف قادم، ولمدة سنتين وفق ضوابط المبادرة.

وأضاف الجعويني أن الصندوق سيبدأ صرف الدعم المالي للمنشآت المسجلة في المبادرة، خلال الأسابيع القادمة، لافتًا إلى أن الدعم سيوجه للمنشآت مباشرة، لمساعدتها على استقطاب الكفاءات السعودية وزيادة استقرارها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "ساما".

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد عبر الشبكة الافتراضية مع رجال وسيدات الأعمال ومنتسبي الغرفة التجارية الصناعية بجدة، حول "مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم القطاع الخاص في مواجهة الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا".

وبيَّن مدير عام "هدف" أن المبادرة مستمرة لسنوات قادمة، وتستهدف دعم 80 ألف مواطن ومواطنة يعملون في 15 ألف منشأة قطاع خاص، كما أنها من الأولويات التي يعمل عليها الصندوق، من أجل تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).

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وأوضح أن المنشآت ستحصل على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ودشن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) السعودي، في مطلع يناير الماضي مركز دعم صنع القرار لسوق العمل.

ويتجه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى الإعلان قريبا عن استراتيجيته الجديدة لزيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص، التي ستسهم في تمكين القوى الوطنية، ودعم تأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في مختلف القطاعات.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية، أطلق "هدف" مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة في وقت سابق، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.