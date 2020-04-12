شكرا لقرائتكم خبر عن كيف توفر استهلاك الطاقة؟ «كفاءة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المختصون أنه يُمكن ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل باتباع طرق عديدة، منها إيقاف تشغيل الأجهزة تماماً عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، اتباع التعليات الخاصة ببطاقة كافة التي تحدد من خلال المستويات كفاءة الجهاز.
وتابع المختصون أن حملات المركز تُعنى بإيصال أفكار بسيطة وسلوكيات في حياتنا اليومية من شأن تطبيقها أن يحدث فرقاً في كبيراً في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، ومنها في المنزل: استخدام الإضاءة الطبيعية لنور الشمس في المنزل بدلاً من الإنارة، وضبط درجة حرارة المكيف عند 24 درجة مئوية، والكثير من الأفكار والسلوكيات.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف توفر استهلاك الطاقة؟ «كفاءة» تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.