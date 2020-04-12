شكرا لقرائتكم خبر عن كيف توفر استهلاك الطاقة؟ «كفاءة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "لتبقى" على تبني عادات يومية للمستهلك من شأنها الإسهام في توفير الطاقة، لافتين إلى أنه يُمكن للتغيرات البسيطة في العادات اليومية مثل، إطفاء الإنارة غير الضرورية، أو أجهزة التكييف عند مغادرة المكان في توفير الطاقة بشكل كبير.

وأوضح المختصون أنه يُمكن ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل باتباع طرق عديدة، منها إيقاف تشغيل الأجهزة تماماً عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، اتباع التعليات الخاصة ببطاقة كافة التي تحدد من خلال المستويات كفاءة الجهاز.

وتابع المختصون أن حملات المركز تُعنى بإيصال أفكار بسيطة وسلوكيات في حياتنا اليومية من شأن تطبيقها أن يحدث فرقاً في كبيراً في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، ومنها في المنزل: استخدام الإضاءة الطبيعية لنور الشمس في المنزل بدلاً من الإنارة، وضبط درجة حرارة المكيف عند 24 درجة مئوية، والكثير من الأفكار والسلوكيات.