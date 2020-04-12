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البقاء في المنزل يرفع مبيعات نقاط البيع إلى 24.7 مليارا وعبر الإنترنت لـ1.79 مليار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ارتفع إجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت إلى 1.79 مليار ريال، بواقع 7.3 ملايين عملية، خلال مارس الماضي، وهو الشهر الذي بدأ فيه العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة من تخفيف حركة تنقلاتهم والبقاء في المنازل، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما ارتفع إجمالي قيمة العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع، خلال الشهر ذاته، إلى 24.7 مليار ريال، بواقع 174.5 مليون عملية.

وبحسب إحصائية صادرة عن المدفوعات السعودية، أمس، ارتفع إجمالي عدد بطاقات مدى المستخدمة في الدفع عبر الإنترنت، خلال شهر مارس 2020، إلى 2.7 مليون بطاقة مدى، بارتفاع قدره 239%، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2019 بـنحو 0.9 مليون بطاقة مدى، وبارتفاع قدره 15% مقارنة مع شهر فبراير من عام 2020 بواقع 2.4 مليون بطاقة مدى.

ويتزامن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الالكترونية مع التطورات الراهنة جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي أجبرت العديد من أفراد المجتمع على البقاء في منازلهم لتجنب الإصابة بهذا الفيروس، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي في مجال المدفوعات، كخيار مثالي للعديد من المواطنين والمقيمين في المملكة في تلبية كافة احتياجاتهم.

وعلى صعيد الربع الأول من العام الجاري (2020) فقد أظهرت الإحصائية ارتفاعا في حجم عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت بنحو 406%، مقارنة مع الربع الأول من عام 2019.

كما شهدت عمليات خدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع زيادة بنحو 67%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وقد شكلت نسبة عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 79% من مجمل العمليات التي تم إجراؤها خلال الربع الأول من عمليات أجهزة نقاط البيع، وبارتفاع قدره 263%، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي.

وارتفع عدد عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت إلى 20.8 مليون عملية خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما ارتفع إجمالي عدد العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع لتصل إلى 543 مليون عملية خلال الفترة ذاتها.

ويبرهن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الالكترونية خلال الربع الأول من العام الحالي، على ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع السعودي، حيث حققت المدفوعات الالكترونية في المملكة نسبة نمو مرتفعة، تشير إلى إمكانية تحقيق مستهدفات المدفوعات الالكترونية بحلول 2030، الذي يصل إلى نسبة 70%، مقارنة بالمدفوعات النقدية، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز مفهوم التعامل الرقمي.

يذكر أن المدفوعات السعودية نجحت في توحيد وتنظيم بوابات الدفع، وإتاحة قبول بطاقات «مدى»، مما سمح لمواقع التجارة الالكترونية للوصول إلى أكثر من 23 مليون بطاقة، وهي خطوة تسهم في مواكبة احتياجات السوق، وبالتالي توفير منتجات مختلفة تلبي أغلب الاحتياجات، وتمكين التجار من توفير حلولا مناسبة لاحتياجات الأفراد.

شهر مارس 2020

1.79 مليار ريال قيمة المبيعات عبر الإنترنت

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7.3 ملايين عملية مبيعات عبر الإنترنت

24.7 مليار ريال قيمة عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع

174.5مليون عملية دفع عبر أجهزة نقاط البيع

2.7 مليون بطاقة مدى مستخدمة في الدفع عبر الإنترنت

%239 نسبة ارتفع بطاقات مدى المستخدمة في الدفع

الربع الأول 2020

20.8 مليون عملية دفع عبر الإنترنت

543 مليون عملية دفع عبر أجهزة نقاط البيع

ارتفاع في عمليات الدفع عبر الإنترنت 406 %

زيادة في عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع 67 %

زيادة في عمليات الدفع بتقنية الاتصال قريب المدى نقاط البيع 263 %