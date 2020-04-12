شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يحذر من غياب اتفاق بشأن النفط وتداعياته على الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الكرملين من أن غياب اتفاق بين دول العالم على أسعار النفط يهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى فوضى لن يسيطر عليها أحد، مشددا على أهمية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق .

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وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا-24" الإخبارية، اليوم الأحد: "إن العالم بأسره يحتاج إلى الاتفاقات لأن الاقتصاد العالمي في حال عدم إبرام مثل هذه الصفقة سيكون على وشك فوضى عارمة في أسعار الطاقة".

وأضاف:" أن أسعار النفط لا تهم روسيا وحدها بل والولايات المتحدة، التي تتجه نحو الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم"، موضحا أن 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة قد يتعطلون عن العمل إذا واجهت شركات إنتاج النفط الصخري خطر الإفلاس، ولذلك يشكل دعم القطاع النفطي إحدى أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.