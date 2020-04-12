شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه.

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وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 5ر8 مليار جنيه بمتوسط عائد 115ر12%، فيما بلغ أعلى عائد 201ر12%، وسجل أقل عائد 75ر11%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 5ر10 مليار جنيه بمتوسط عائد 164ر12%، في حين سجل أعلى عائد 21ر12%، وأقل عائد 12%.