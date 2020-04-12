شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع..و"دبى" تربح 7.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2%، بعد صعوده 8 جلسات، بضغوط هبوط قطاعات قيادية، وتراجعت بورصة قطر للجلسة الثانية وسط انخفاض أحجام التداول، كما تراجعت بورصة البحرين للجلسة الثالثة على التوالى، فيما ارتفعت بورصة دبى بنسبة 4.2% وربح رأس المال السوقى 7.6 مليار درهم، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بختام جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 8 قطاعات، متأثرة بالتوصل لاتفاق لخفض إنتاج النفط.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.21% رابحاً 55.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4651.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.5% رابحاً 73.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4984.77 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.47% رابحاً 18.79 نقطة ليغلق عند مستوى 3997.95 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.54%، رابحاً 21.07 نقطة ليغلق عند مستوى 3905.50 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 89.7 مليون سهم بقيمة 23 مليون دينار كويتى عبر 5721 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.49%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.98%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%.

وجاء سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.91%، تليه شركة العقارات المتحدة بنسبة 9.94%، ثم شركة أسمنت بورتلاند كويت بنسبة 7.99%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 23.27% ثم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 7.50%، ثم شركة التخصيص القابضة بنسبة 6.76%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.01% خاسرا 140.50 نقطة ليغلق عند مستوى 6865.74 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.25% خاسرا 204.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6082.55 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 195 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفع 58 سهما، فيما تراجع 128 سهما.

وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.87%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.42%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.71%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.70%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.60%، ثم قطاعات السلع طويلة الأجل والتأمين وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.52%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.47%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.11%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.01%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.53%.

وجاء سهم "سايكو"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 8.57%، ثم سهم اللجين بنسبة 5.06%، ثم سهم مجموعة السريع بنسبة 4.36%، فيما جاء سهم "العربى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.68%، ثم سهم "السعودى الفرنسى" بنسبة 5.55%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 5.38%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 3.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1297.23 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة.

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وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 9 ملايين سهم بقيمة 1.8 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.96% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.08%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.84%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.75% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.43% بضغوط هبوط سهم شركة اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.51%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.03% خاسراً 92.91 نقطة ليغلق عند مستوى 8896.87 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 89.5 مليون سهم بقيمة 132.8 مليون ريال عبر تنفيذ 3160 صفقة، وتراجع 30 سهما، فيما ارتفع 10 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.52%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 4.16% رابحاً 76.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1906.14 نقطة، مدفوعا بصعود 8 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 265.1 مليون سهم محققة ما قيمته 290.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4939 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 27 سهما، فيما انخفضت 4 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 5.86%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 5.09%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.88%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.83%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.80%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 12.56%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.50%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 4.60%، ثم سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 31.2 مليون ورقة بقيمة 77.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 5.48%.