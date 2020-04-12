شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك+ توافق على اتفاقية خفض إنتاج النفط بالإجماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مراسل العربية فى خبر عاجل للقناة، أن أوبك+ وافقت على اتفاقية خفض إنتاج النفط بالإجماع.

بدء اجتماع أوبك + في محاولة للتغلب على الخلاف مع المكسيك وإقرار أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق.

وكان قال أربعة مصادر في أوبك+، إن أوبك وحلفاؤها سيعقدون اجتماعا طارئا افتراضيا مساء الأحد.

كما نقلت روتيرز عن وزارة الطاقة الأذربيجانية قوله: وزيرا طاقة روسيا والسعودية سيترأسان اجتماع أوبك وغير أوبك عبر الانترنت الأحد.

كما نقلت أيضا عن 6 مصادر في أوبك+ قولهم إن المنظمة وحلفاءها سيعقدون اجتماعا افتراضيا مساء اليوم الأحد في مسعى لإنهاء مواجهة حالت دون المضي في تنفيذ اتفاق عالمي لخفض معروض النفط.

كانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون ضمن المجموعة المسماة أوبك+ قد أعلنوا يوم الخميس خططا لخفض الإنتاج أكثر من الخُمس من أجل دعم الأسعار المتداعية من جراء أزمة كورونا.

لكن المكسيك استكثرت تخفيضات الإنتاج التي طُلبت منها، مما عطل توقيع اتفاق نهائي.

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وقد كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك تفاصيل المفاوضات الدولية التي أجرتها "أوبك+" يومي الخميس والجمعة، والتي توجت باتفاق جديد حول خفض إنتاج النفط.

وفي حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية نقلته روسيا اليوم، اعتبر نوفاك أن مجمل خفض الإنتاج من قبل دول "أوبك+" وبعض شركائها ضمن مجموعة "العشرين"، قد يشكل نحو 15 مليون برميل يوميا.

وتوقع أن تخفض الدول المصدرة للنفط خارج "أوبك" وشركائها في "أوبك+" إنتاجها النفطي بواقع 5 ملايين برميل يوميا.

وقال نوفاك إن الاتفاق الجديد يسري مفعوله حتى 1 مايو عام 2022، مضيفا أنه يبقى بإمكان دول "أوبيك+" تمديده أو اختصاره حسب سير عملية عودة الوضع في سوق النفط إلى طبيعته.