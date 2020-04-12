شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تعلن عن خط ساخن 142 لمعرفة موعد واستلام منحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خط ساخن رقم 142 لمعرفة موعد واستلام المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيتم صرف المنحة غدا ولمدة ثلاث أيام من خلال الهيئة القومية للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك لنحو 1.5 مليون عامل غير منتظم.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لليوم السابع، فى وقت سابق، أن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول، تتضمن موعد ومكان صرف المنحة سواء بفروع البريد أو البنك الزراعى.

ودعا الوزير المستفيدين من المنحة بالذهاب فى المكان والميعاد المحددين فى الرسالة المرسلة إليه لصرفها، لمنع الزحام وحفاظا على سلامتهم.

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وأوضح الوزير أنه سيتم صرف المنحة فى 5600 منفذ تتضمن مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ونحو 600 مدرسة ومركز شباب ومنافذ البنك الزراعى، كما كشف الوزير عن اتجاه لإطلاق خط ساخن لتلقى استفسارات المستحقين بهذا الشأن.

ويتم صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أحداث كورونا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن البدء فى صرف المرحلة الأولى منها وقدرها 500 جنيه ابتداء من الإثنين و حتى الأربعاء، ويتم صرف المنحة بناء على رسالة تصل من رقم 2030 على الشخصي للمستفيد، الذى سجله المستحق على موقع القوى العاملة، وسيتم إرسالها للمستحقين، للتعارف من خلالها عن موعد جاهزية الإعانة سواء كانت هيئة البريد المصري أو البنك الزراعى المصرى، أما من يمتلك حسابا شخصيا عبر البريد أو البنك الزراعى ستدخل المنحة فى حسابه بشكل فورى وسترسل للمستفيد رسالة نصية.