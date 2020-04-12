شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع جديد لـ"أوبك" بلس اليوم لإقرار اتفاق خفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجتمع الدول المنتجة للنفط مرة جديدة عبر الفيديو مساء اليوم الأحد في ظل الأزمة المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها باستثناء المكسيك، الخميس الماضي، على خفض الإنتاج العالمي في مايو ويونيو بما يصل إلى 10 ملايين برميل في اليوم، وفق ما أعلنت أوبك، بحسب "العربية".

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ووافقت الولايات المتحدة على مساعدة المكسيك في تحقيق حصتها من الخفض من أجل إتاحة التوصل لاتفاق ووقف تراجع الأسعار.

واتفقت أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الخميس الماضي على خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان لها.

وقالت إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو وديسمبر إلى ثمانية ملايين برميل يوميا ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022.